Targhe Tenco 2020: le date delle votazioni dell’ampia giuria

Sono state definite le date dei due turni di voto per le Targhe Tenco 2020. Come per lo scorso anno, nel primo turno i giurati delle Targhe Tenco potranno votare per ogni categoria da zero a 3 titoli, senza ordine gerarchico. La votazione avverrà on-line e dovrà essere effettuata tra l’1 e il 15 di giugno.

Nel primo turno i giurati potranno votare qualsiasi opera, anche quelle non presenti sulla piattaforma del Club Tenco, purché uscita tra il 1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.

Il secondo turno invece sarà circoscritto ai 5 titoli meglio piazzati alla prima votazione e avverrà tra il 22 e il 29 giugno. (La redazione)