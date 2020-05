Ascolta il nuovo album di Drew Daniel dei Matmos (alias The Soft Pink Truth)

The Soft Pink Truth è il progetto di Drew Daniel, già parte dell’acclamato duo elettronico Matmos nonché studioso di William Shakespeare e celebre produttore e artista del suono.

Seguito dell’esordio Why Do the Heathen Rage? del 2014 e Why Pay More del 2015, Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase? è il nuovo album con il punto interrogativo del musicista di stanza a Baltimora pubblicato a inizio maggio 2020 da Thrill Jockey.

La nuova fatica discografica di Drew Daniel è in streaming via Bandcamp sul nostro sito a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)