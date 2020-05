Un Robert Johnson diverso dal libro di memorie della sorellastra 94enne Annye Anderson

Brother Robert. Growing Up With Robert Johnson è il libro di memorie della sorellastra di 94 anni Annye Anderson.

Da Vanity Fair si legge che la Anderson aveva solo 12 anni quando il fratellastro, Robert Johnson, morì nel 1938 all’età di 27 anni.

Il libro svela un lato diverso del bluesman che fece il patto con il diavolo, a partire dalla foto di copertina che lo stesso musicista si fece in una cabina a Memphis e che Annye Anderson ha conservato per molto tempo in una vecchia scatola che negli anni ’30 conteneva una bottiglia di olio per macchine da cucire.

Finora le foto che ritraevano Johnson erano due, con questa terza, nuova immagine però viene fuori l’immagine di un giovane artista sui 25-26 anni dall’aspetto particolarmente solare e sorridente.

Brother Robert. Growing Up With Robert Johnson di Annye Anderson, con il contributo di Preston Lauterbach, sarà pubblicato negli Stati Uniti il 9 giugno 2020 da Hachette Books. (La redazione)