Oggi, 24 maggio, il cantautore e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2016 Bob Dylan compie 79 anni.

«Se qualcuno mi avesse detto che avrei avuto anche una minima possibilità di vincere il Premio Nobel, avrei pensato di avere le stesse probabilità di ritrovarmi sulla luna.»

L’artista statunitense, che ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo, il 19 giugno 2020 pubblicherà Rough and Rowdy Ways, il suo 39° album in studio. (La redazione)