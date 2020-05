Dagli archivi della Rai spunta un bellissimo filmato del 1968 dal titolo 15 minuti con… in cui è ospite un giovanissimo ma già conosciuto Stevie Wonder.

Intervistato da Margherita Guzzinati, il diciannovenne artista soul statunitense parla della sua musica, il rhythm and blues, ed esegue diversi brani del suo repertorio tra cui Travelin Man, Place in the Sun e persino due pezzi cantati in lingua italiana: Passo le mie notti qui da solo e Il sole è di tutti. (La redazione)