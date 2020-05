10 canzoni contro il razzismo. 10 canzoni per ricordare George Floyd

Dopo l’ennesimo episodio di intolleranza e violenza da parte della polizia statunitense nei confronti di un cittadino afroamericano, abbiamo pensato di stilare questa playlist di canzoni contro il razzismo.

Il 25 maggio 2020, a Minneapolis, il 46enne George Floyd viene ucciso per soffocamento da un’agente della polizia (guarda il video) dopo essere stato arrestato e al quale sembra non abbia opposto alcuna resistenza (guarda il video).

Il brutale e tragico episodio denota, per l’ennesima volta, un atteggiamento estremamente violento e intollerante della polizia a stelle e strisce nei confronti della “popolazione nera americana”.

Non sarà certa una canzone a cambiare il mondo e tantomeno una playlist pubblicata su un blog anonimo, ma questo è il nostro unico mondo per dire no ad ogni forma di razzismo e violenza, ma soprattutto per ricordare George Floyd.

Le canzoni scelte sono appena dieci, ma una più bella dall’altra: da Biko di Peter Gabriel a Redemption Song di Bob Marley, passando per A Change is Gonna Come di Otis Redding e The Charade di D’Angelo. Buon ascolto. (La redazione)