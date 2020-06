“Mi manca” è il nuovo singolo di Bugo (feat. Ermal Meta). Guarda il video con Ambra Angiolini

Mi manca è il nuovo, secondo singolo tratto dall’album Christian Bugatti pubblicato il 7 febbraio 2020 su etichetta Mescal.

Il brano di Bugo, cantato assieme a Ermal Meta, vede la partecipazione nel video di Ambra Angiolini.

Una serie di ricordi disegnano questa canzone, e come accade per tutto, se non lo condividi, non ha lo stesso gusto: Bugo e Ermal Meta lo sanno ma forse non immaginavano che questo brano sarebbe diventato in brevissimo tempo lo specchio preferito, quello che ti rimanda a quel preciso istante dove hai capito cosa voleva dire essere felici.

La regia, come nel precedete video di Sincero, è stata affidata a Eros Galbiati. (La redazione)