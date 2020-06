RTJ4 è il quarto lavoro discografico dei Run the Jewels, duo hip hop americano composto da Jaime Meline (aka El-P) e Michael Render (aka Killer Mike).

Il nuovo album sarebbe dovuto uscire il 5 giugno 2020, ma i Run the Jewels hanno deciso di anticipare l’uscita di due giorni, il 3 giugno, in seguito alla tragica uccisione di George Floyd da parte della polizia degli Stati Uniti.

«Fuck it, why wait. The world is infested with bullshit so here’s something raw to listen to while you deal with it all. We hope it brings you some joy. Stay safe and hopeful out there and thank you for giving 2 friends the chance to be heard and do what they love. With sincere love and gratitude, Jaime + Mike.»