Photay è lo pseudonimo del producer e musicista Evan Shornstein che è arrivato al suo secondo album, dopo l’ottimo esordio del 2017 intitolato Onism.

Shornstein è originario di Woodstock, ma dopo adolescenza trascorsa in campagna ha scelto di stabilirsi a New York City per intraprendere la sua carriera da musicista.

Di sé racconta che il suo amore per la musica è nato all’età di 9 anni dopo aver ascoltato un disco di Aphex Twin.

Waking Hours è suo nuovo lavoro discografico, il primo per Mexican Summer: 12 brani sospesi tra elettronica pop, sonorità sperimentali, ritmiche calde e atmosfere ipnotiche. Buon ascolto. (La redazione)