Dopo Regardez Moi, Francesco Servidei (alias Frah Quintale) non si è mai fermato: cartelle piene di canzoni, provini e idee.

Il musicista e cantante di Brescia ha continuato a scrivere e così il nuovo, secondo disco è diventato un doppio album dal titolo Banzai, da scoprire un lato alla volta.

La prima parte esce il 26 giugno per Undamento e si intitola Banzai (Lato blu), un lavoro dal sound fresco e internazionale che lo stesso autore racconta così:

« “Banzai (Lato blu)” è come tornare da un lungo viaggio. Ho cercato di raccontare attraverso svariati episodi il tema dell’amore, della solitudine, della paura, della ricerca della pace, della serenità e in particolare di quanto a volte perdersi sia necessario per potersi ritrovare. Ho scelto questo titolo perché tempo fa utilizzavo “Banzai” come alias in alcuni graffiti, inoltre è una parola positiva, una parola Giapponese di buon auspicio che allo stesso tempo può essere interpretata come un grido di battaglia, un invito a lasciarsi andare verso l’ignoto. Banzai è un disco che prosegue il discorso musicale intrapreso in “Regardez Moi” ma aggiunge nuove prospettive a livello di sperimentazione sia nel sound che nell’interpretazione. Sentivo il bisogno di buttarmi in tutto e per tutto e volevo farlo partendo dal titolo».