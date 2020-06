Da due decenni Will Hoge custodisce fieramente la fiamma del rock and roll americano, con il suo sound di matrice operaia costruito su solide chitarre elettriche, melodie e del buon southern soul.

Will Hoge rappresenta il sound degli States, come quello di Tom Petty e Buck Owens.

Tiny Little Movies è l’undicesimo lavoro in studio del musicista e cantautore country rock statunitense Will Hoge; un album che ha composto con la sua fidata e potente band come se fosse un’esibizione dal vivo. Buon ascolto. (La redazione)