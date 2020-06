Work Hard and Be Nice è il nuovo lavoro discografico di Michael Franti & Spearhead: un potente mix di soul, reggae, rock e pop, capace di evocare i grandi nomi della tradizione giamaicana e rockstar internazionali come Ben Harper.

Il nuovo album di Michael Franti è dedicato al cuore dell’uomo e alla sua ricerca di gioia e amore in questi tempi di crisi sociale ed economica.

Il titolo disco, Work hard and Be Nice, è estremamente esplicativo sul tipo di messaggio che l’artista statunitense vuole lanciare all’intera società in questo difficile momento storico: lavorare duro ed essere generosi con il prossimo. (La redazione)