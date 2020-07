I want more è il primo singolo da solista di Boss Doms, eclettico musicista e produttore della scena musicale italiana.

Il brano è il risultato di un percorso di metamorfosi a fasi, che scopre nell’ambizione la sua spinta necessaria per divenire.

È una condizione inevitabile come la transizione tra passato e presente, separati ma interdipendenti. Una crisalide che non si accontenta di ancorarsi alla sua forma, diventando farfalla.

«Più che un nuovo brano, “I want more” è un nuovo sound. Un singolo trattato come se fosse un disco, nonché il risultato di un anno di lavoro. Ho lavorato in studio e passato tutti i suoni all’interno di macchine analogiche per renderli più autentici. Ho unito la techno al pop, ho invertito strofe e incisi, Il brano si apre con l’inciso e le strofe sono sul drop che le rende più movimentate grazie al groove della cassa in 4/4. “I want more” è il primo assaggio di un progetto che nasce dall’intento di rendere la musica techno più radiofonica, ma con un’architettura underground e dark».