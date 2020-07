Originario di Jimma, in Etiopia, il settantaseienne Mulatu Astatke è uno dei musicisti più prolifici e innovativi della scena musicale jazz e tradizionale.

La sua miscela sonora definita ethio jazz è ormai un marchio di fabbrica.

Un sound che in quest’ultimo To Know Without Knowing – realizzato con il combo australiano Black Jesus Experience – unisce jazz, rock, rap, musica latina e tradizionale africana.

Un album capolavoro pubblicato il 3 luglio 2020 da Agogo Records e disponibile in streaming integrale via Bandcamp.

Da acquistare assolutamente. Buon ascolto. (La redazione)