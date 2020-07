By the Fire è il titolo del nuovo lavoro da solista dell’ex Sonic Youth Thurston Moore in uscita il 25 settembre 2020 su etichetta Daydream Library Series.

L’album del musicista e cantante statunitense, il sesto pubblicato a suo nome, arriverà all’inizio del prossimo autunno e si preannuncia un disco molto atteso dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto con Spirit Counsel, uscito nel 2019 a firma The Thurston Moore Group.

A By the Fire ha preso parte una nutrita schiera di star, tra cui Deb Googe dei My Bloody Valentine al basso, l’ex Sonic Youth Steve Shelley e Jem Doulton alla batteria, Jon Leidecker aka “Wobbly” dei Negativland ai synth e James Sedwards alla chitarra.

L’album è stato registrato prima del lockdown a Londra e la copertina è stata realizzata dall’artista londinese Radieux Radio, autore anche di alcuni dei testi del nuovo album di Thurston Moore.

Hashish è il primo singolo estratto dal disco: a quanto pare si tratta di una specie di ode d’amore dell’artista verso “la sostanza stupefacente psicotropa”.

Il filmato del brano è stato realizzato con immagini psichedeliche, scene d’archivio del suo ultimo tour del 2020 realizzato con The Thurston Moore Group e il video del suo lockdown della scorsa primavera. (La redazione)