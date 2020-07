Anthem +3 di Father John Misty è un EP composto da cover di Leonard Cohen, Yusuf/Cat Stevens e Link Wray.

Pubblicato il 3 luglio 2020, il disco è stato registrato con il collaboratore e produttore di lunga data Jonathan Wilson presso i Fivestar Studios di Wilson a Topanga, in California.

Father John Misty canta Anthem e One of us Cannot Be Wrong (Leonard Cohen), Fallin’ Rain (Link Wray) e Trouble (Yusuf/Cat Stevens).

Tutti i proventi ricavati dal nuovo EP di Josh Tillman (vero nome dell’artista statunitense) andranno alla comunità elettorale di Los Angeles Care Action & Ground Game LA. Buon ascolto. (La redazione)