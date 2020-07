Parlamentare italiano dal 2006 al 2013 con Italia dei Valori, Noi Sud e Popolo e Territorio, e dal 2013 al 2018, con Popolo della Libertà e poi Forza Italia, Antonio Razzi è in qualche modo l’emblema di un certo modo di fare politica in Italia in questi ultimi decenni.

Davanti al video di “fatti nu poco li cazzi tua”, se non fosse drammaticamente vero, ci verrebbe da piegarci in due per le risate.

Finita la sua attività di Senatore della Repubblica italiana, Antonio Razzi è diventato anche un personaggio dello spettacolo con inviti e ospitate in varie trasmissioni, arrivando perfino a condurre un programma sul Nove dal titolo “Razzi Vostri”.

Oggi il Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana sembra molto attivo sui canali social.

In uno dei suoi ultimi filmati pubblicati su FB appare in veste di trapper della politica italiana.

Il pezzo in sottofondo su cui balla Razzi è la hit latino-americana di TikTok Pegao del musicista dominicano Omega. (La redazione)