I californiani Deerhoof sono una formazione experimental pop formatisi nel 1994 a San Francisco e con un esordio ufficiale sulla lunga distanza, The Man, the King, the Girl, datato 1997 e pubblicato dall’etichetta indipendente Kill Rock Stars.

To Be Surrounded by Beautiful, Curious, Breathing, Laughing Flesh is Enough è il nuovo live album della formazione americana Deerhoof realizzato con il compositore e trombettista avant-jazz Wadada Leo Smith.

I protagonisti del disco dal vivo sono Satomi Matsuzaki (voce e basso), Ed Rodriguez (chitarra e basso), John Dieterich (chitarra), Greg Saunier (batteria) e naturalmente Wadada Leo Smith (tromba). Buon ascolto. (La redazione)