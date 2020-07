A quattro mesi dalla pubblicazione del loro secondo album in studio Perdere, e con una pandemia mondiale di mezzo, i Marrano tornano finalmente a spaccarci le orecchie con la cover di un brano che più diretto non si può, Sabotage dei Beastie Boys. A introdurlo è lo stesso power trio romagnolo:

«In questo periodo di alti e bassi, futuri incerti e incasinati abbiamo deciso di registrare questa cover dei Beastie Boys, che di alti e bassi non ne vuole proprio sapere. “Sabotage” è un pezzo che decolla direttamente da New York City e ti arriva diretto nei denti senza tanti giri di parole. La paura c’è stata nel reinterpretare il brano, più che altro il timore di non esserne all’altezza, i Beastie Boys sono sacri in ogni genere di musica, ma pensiamo di avergli reso la giustizia che si merita».