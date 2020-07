Jesse the Faccio è un progetto che mescola sonorità lo-fi con il cantautorato italiano.

Gli ascolti che hanno influenzato il mio lavoro vengono principalmente da oltreoceano, da una scena contemporanea. Beach Fossils, Mac Demarco, Alex G, ma anche Elliot Smith. La spinta a scrivere e cantare in italiano arriva dal cantautorato più classico, tra Battisti e De Andrè, con un’attitudine più punk: dai CCCP agli Skiantos.

Dopo l’album di debutto del 2018 I soldi per New York, Jesse the Faccio torna con nuovo lavoro discografico dal titolo Verde.

Un lavoro intimo, malinconico ma vivace. Buon ascolto. (La redazione)