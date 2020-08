Il 28 agosto sarà pubblicato da Jagjaguwar il nuovo album della cantautrice statunitense Angel Olsen.

Whole New Mess è un lavoro molto personale dell’artista americana Angel Olsen che raccoglie inediti e versioni alternative di tracce già apparse sul suo ultimo e acclamato album All Mirrors (2019).

Whole New Mess è per certi versi dunque la versione minimale e intimista del precedente All Mirrors, in uno stile che l’artista statunitense aveva già mostrato per quel gioiello solo voce e chitarra che è stato Phases.

Con questa nuova fatica discografica Angel Olsen si rivolge al suo pubblico armata soltanto della sua potente e unica voce, accompagnata dalla chitarra e poco altro.

Distribuito in Italia da Goodfellas, il disco è stato anticipato dall’inedito Whole New Mess da cui prende il titolo l’intero lavoro. Buon ascolto. (La redazione)