BARI IN JAZZ presenta la sua XVI edizione, in programma dal 7 al 21 agosto nei comuni di Fasano e Monopoli. Un’edizione dal sapore particolare, con il preciso messaggio di esserci, a rimarcare la vitalità di un territorio antico ma aperto alla modernità come la Puglia.

LA MUSICA

In cartellone in questa edizione 2020 l’esibizione degli SHUTTLE, che il 7 agosto apriranno il festival con la sonorizzazione in diretta del film “Planete Sauvage” di René Laloux, i concerti di ALY KEÏTA, JAN GALEGA BRÖNNIMANN e LUCAS NIGGLI (10 agosto), RAIZ & RADICANTO DUO (11 agosto), OMAR SOSA – con apertura della serata di NATALINO MARCHETTI (12 agosto), KEKKO FORNARELLI con apertura di GIANLUCA BUFIS e GIANCARLO SABATINI (13 agosto), L’ESCARGOT (18 agosto), gli amatissimi RADIODERVISH (19 agosto), lo spettacolo ULÌA di ANNA CINZIA VILLANI con l’apertura di VINCENZO SAETTA E MARCO DE TILLA e, per finire, il 21 agosto il duo GIOVANNI GUIDI / LUCA AQUINO, preceduti dal set di DANIELE CORDISCO e MARCO GUIDOLOTTI.

LE CONFERENZE

In programma anche tre eventi-conferenze che animeranno il programma. Il 7 agosto verrà inaugurata al Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano la mostra fotografica BLACK PEOPLE IN A WHITE WORLD di Valerio Corzani; l’8 si tratterà il tema JAZZ ED ELETTRONICA: LA NUOVA FRONTIERA – “A CHE PUNTO SIAMO?” con gli interventi di Marco Valente, Damir Ivic e Valerio Corzani e infine il 9 si parlerà di NEW BLACK – 4 NUOVE ONDE SONORE AFRICANE: Electro châbi (Egitto), Tishoumaren o Desert blues (Mali, Niger, Algeria), Funanà (Capoverde), Shangaan electro (Sud Africa) con Luca D’Ambrosio, Gabin Dabiré e Valerio Corzani. (La redazione)