To Know Without Knowing è il nuovo album del maestro dell’ethio-jazz Mulatu Astatke realizzato con gli australiani Black Jesus Experience.

Pubblicato il 3 luglio 2020 da Agogo Records, To Know Without Knowing è il disco del mese di luglio scelto da Musicletter.it.

Un disco che unisce jazz, rock, rap, musica latina e tradizionale africana. Buon ascolto. (La redazione)