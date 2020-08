Il 16 agosto 1962, all’età di 12 anni, Stevie Wonder pubblicava il suo primo singolo dal titolo I Call It Pretty Music, but the Old People Call It the Blues.

Il brano, pubblicato da Tamla Records (una etichetta del gruppo Motown), venne inciso dal giovane artista statunitense con il nome di Little Stevie Wonder.

Scritto da Clarence Paul e Berry Gordy Jr., il singolo vide la partecipazione di Marvin Gaye alla batteria. (La redazione)