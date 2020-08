Dave è il progetto solista di Davide Calafato, un cantautore siciliano classe ’92 nato a Mazara del Vallo e in bilico tra Bologna e Palermo. Ha navigato in varie formazioni tra il post-hardcore, l’alternative rock e l’electro-pop fino alla decisione di dare spazio alla sua vena cantautoriale in italiano, attitudine rimasta contenuto durante il suo percorso da musicista.

Fuori dalle finestre è il primo brano frutto di un viaggio che ha dato alla luce una musica che spazia tra l’indie e il pop, sfiorando a volte la black music, fatta di strati confusi di cielo e di oceano.

“Fuori dalle finestre” è un brano sul riemergere dalla fine di una relazione, imparando a godersi il tempo per ri-conoscere sé stessi, sottolinea lo stesso Dave.

«In questo brano non mi interessava insistere sull’imperativo “bisogna stare bene da soli perché soltanto così potrai etc. etc..” quanto più suggerire una comunicazione più onesta e leggera con il proprio cuore imparando a tenere le finestre aperte per lasciare uscire ciò che non gli appartiene più. Il video è un po’ una metafora di quanto detto prima, è uno scatto di semplice energia, seppur incerto. Chiudo il percorso uscendo dalla porta della mia vera casa a Bologna e mi faccio giro fuori, per respirare, farmi due risate, nulla più».

Il brano anticipa, insieme al secondo singolo Livido in uscita a ottobre, la pubblicazione del primo EP Glicine. Guarda il videoclip di Fuori dalle finestre. (La redazione)