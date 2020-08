Il terzo album di Jeremy Tuplin è folk psichedelico dal gusto vintage e il mood contemporaneo, vicino al mondo dell’indie rock, della canzone d’autore e del glam rock d’annata.

I testi sono stralunati, moderne favole irrazionali che parlano di amore e animali rari, un bouquet di canali televisivi e show prodotti dalla geniale mente di Jeremy Tuplin per il suo pubblico.

In Violet Waves, questo il titolo del disco, Jeremy Tuplin e la sua band, the Ultimate Power Assembly, interagiscono perfettamente come parte di una spirale cosmica.

Il disco del musicista e cantane britannico è stato registrato in Germania, Italia e Inghilterra durante i suoi ultimi due tour e ha sapori differenti che strizzano l’occhio alle oscure gemme barocche di Scott Walker, all’euforia acida di Father John Misty e alla tradizione psych rock contemporanea.

Pubblicato il 14 agosto da Trapped Animal Records e distribuito in Italia da Goodfellas, è in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)