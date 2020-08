A distanza di quasi 10 anni di distanza da The People’s Key, nono album della band composta da Conor Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott, i Bright Eyes tornano con un nuovo album intitolato Down in the Weeds, Where the World Once Was.

Pubblicato il il 21 agosto 2020 da Dead Oceans, il nuovo disco della band statunitense capitanata da Conor Oberst è in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp.

Alla registrazione delle 14 tracce di Down in the Weeds, Where the World Once Was hanno partecipato diversi musicisti tra cui Flea dei Red Hot Chili Peppers e Jon Theodore (The Mars Volta, Queens of the Stone Age). Buon ascolto. (La redazione)