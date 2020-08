Fabrizio Consoli con il suo ultimo disco Con certo jazz (Live from the Heart of Europe) dimostra una grandissima capacità d’esecuzione e delle doti innate da artista (jazz in particolare) ma anche da cantautore ad ampio raggio d’azione che, ovvero, riesce ad abbracciare la parte più popolare degli ascolti mischiando un genere per pochi come il jazz a dei testi immaginifici che compongono delle vere e proprie storie da raccontare.

Ogni brano forma il tassello di un disco live da assaporare in ogni suo attimo e sfaccettatura, quasi senza sbavature nella sua interezza, accarezzando così l’idea che un certo tipo di musica possa arrivare facilmente anche alle generazioni più giovani che piano piano (purtroppo) si allontano da un certo ambiente pieno di ispirazione e poesia per musica di plastica sempre pronta ad inquinare le loro e le nostre orecchie.

Fabrizio Consoli sa il fatto suo, sa ciò che fa, sa ciò che dice e lo fa più che bene, non risulta vetusto, mai banale e soprattutto potrebbe essere un’ottima fonte di ispirazione per molti altri artisti che provenienti da una scena classica vorrebbero abbracciare un pubblico molto più ampio e pop.

Sopratutto il suo Con certo jazz è un disco da regalare a chi ha bisogno di conoscere la bellezza, a chi deve dedicarsi del tempo e a chi deve riscoprire la bellezza di un concerto jazz dal vivo. Per assaporare nuovamente l’idea che la musica può salvare, liberare e curare in un momento particolarmente confuso e difficile. Un disco da collezionare e ascoltare, sempre. Miglior brano che ci sentiamo di consigliare è Martina un ottimo biglietto da visita per ciò che verrà. (Elia Capitani)