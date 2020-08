La cantautrice Zola Mennenöh pubblica tramite Bandcamp il singolo I will always be yours, forever estratto dal suo imminente album di debutto, Longing for Belonging, in uscita il 13 novembre 2020 tramite l’etichetta figureight di Shahzad Ismaily.

Nata in Germania ma danese e norvegese di adozione, Zola Mennenöh è una cantante, chitarrista, flautista e artista del suono di enorme talento, con una particolare predisposizione per il jazz, l’avanguardia e la musica corale.

Il suo album di debutto è una raccolta di tesori delicati: aggraziati, espressivi ed elegantemente in bilico tra le sue capacità di musicista e la poesia colta dei suoi testi, come questo primo singolo dal titolo I will always be yours, forever. Buon ascolto. (La redazione)