The story of life. Gli ultimi giorni di Jimi Hendrix è il nuovo libro del giornalista e critico musicale Enzo Gentile scritto insieme a Roberto Crema.

Il lavoro editoriale, edito da Baldini+Castoldi/La nave di Teseo, è dedicato all’ultimo mese di vita di Jimi Hendrix, scomparso a Londra il 18 settembre 1970.

La prefazione del volume è firmata da Leon Hendrix, fratello minore del leggendario chitarrista americano.

«Mancano pochi giorni al cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’artista più influente della cultura rock, Jimi Hendrix, e un libro finalmente svela i dettagli di quei giorni. L’avventura di Jimi Hendrix, che stampa e TV da subito annovereranno tra le vittime di overdose, inserendo l’artista tra i tanti caduti stroncati dalla droga, viene qui raccontata e smentita attraverso un minuzioso lavoro di ricostruzione del suo ultimo periodo di vita. Con “The Story of life” abbiamo voluto, come in un’inchiesta giornalistica, fugare le ombre e i segreti di un caso che appartiene di diritto al costume e alle cronache dell’epoca, qui trattate come un giallo di cui portare alla luce la verità». (Enzo Gentile)

Nel libro The story of life per capire e sondare la parabola di Jimi Hendrix in quei giorni di settembre, gli autori si sono affidati alle fonti più attendibili: documenti, riviste, giornali dell’epoca, selezionando le interviste più interessanti rilasciate in quei giorni e ascoltando le persone che ne avevano condiviso il palco, le trasferte ma anche il tempo libero.

Ne esce un racconto che vuole ricostruire, minuziosamente, gli spostamenti, gli incontri, i viaggi, le esibizioni, la quotidianità privata e quella professionale di un artista magistrale, il massimo innovatore nel campo della chitarra rock.

Per far chiarezza sul caso il libro comprende un ricco inserto fotografico di 40 pagine, con alcuni scatti inediti, il testo autografo della poesia, The story of life, scritta poche ore prima di morire, le dichiarazioni dei medici che lo soccorsero, il referto autoptico, il bugiardino del medicinale assunto all’alba del 18 settembre e le scalette degli ultimi concerti.

Attraverso la ricostruzione del contesto storico degli anni ‘70 il libro ripercorre la battaglia legale per l’eredità, concludendo con una serie di contributi e testimonianze di personaggi che hanno da raccontare, in esclusiva, il loro punto di vista “hendrixiano”: George Benson, Eric Burdon, Paolo Fresu, Pat Metheny, Franco Mussida, Beppe Severgnini, Fabio Treves, Carlo Verdone. (La redazione)