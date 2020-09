Il nuovo album di Kevin Morby, ex membro della formazione indie folk californiana Woods, si intitola Sundowner e vedrà la luce il 16 ottobre 2020 su Dead Oceans.

Il disco è un compendio di tradizione, storia del rock americano e contemporaneità.

L’uscita dell’album sarà anticipata da un imperdibile virtual tour in cui Kevin Morby una volta a settimana, a partire dal 10 settembre fino alla data di uscita di Sundowner, suonerà dal vivo, un disco alla volta, la sua intera discografia solista.

Kevin Morby Virtual Tour Dates:

. Sept. 10 – Harlem River

. Sept. 17 – Still Life

. Sept. 24 – Singing Saw

. Oct. 1 – City Music

. Oct. 8 – Oh My God

. Oct. 15 – Sundowner

Il primo estratto dal nuovo album è Campfire, un brano morbido ed evocativo con un romantico video girato nella natura di Castle Rock, al quale ha preso parte anche Kate “Waxahatchee” Crutchfield, partner di Kevin Morby. (La redazione)