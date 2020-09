Il produttore e DJ inglese Danced Til Midnight non è forse un nome che dirà molto ai più, ma se ascoltavi hip hop negli anni ’90 può essere che sia familiare quello di Nosaj, MC newyorkhese e metà del duo rap-psichedelico New Kingdom.

Dopo aver collaborato con nomi eccelsi come Tricky, David Byrne (Talking Heads) e Morcheeba, ritroviamo Jason “Nosaj” Furlow con Low Slung, il nuovo singolo di Danced Til Midnight.

Basso sporco, chitarre wah wah e un groove midtempo dal sapore metà anni ’70 caratterizzano la base di Low Slung, su cui Nosaj rappa e canta le sue libere associazioni con disinvoltura.

L’atmosfera è da miglior tradizione di block party e Danced Til Midnight riesce a catturare appieno quel crocevia tra funk e hip hop.

Sempre fedele all’ottica old school, il brano è disponibile sia in digitale che su vinile 7 pollici, con la strumentale Demerara Dash sul lato B, una perfetta colonna sonora per una scena di inseguimento a rotta di collo da film poliziottesco anni ’70. Buon ascolto. (Adaja Inira)