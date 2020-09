Delhi è il nuovo singolo dei Kenotime, duo indie pop nato in provincia di Pavia.

Delhi racconta di un amore semplice, fatto di case che non sono lussuose, di letti troppo piccoli per due, di sogni lontani come l’indie che forse non si possono realizzare ma che hanno necessariamente bisogno di una fuga.

Le influenze della band passano per l’indie italiano ma anche dal pop rock di fine anni 90 inizio 2000. Il brano è stato prodotto da Federico Maraucci (Marax) che ha lavorato in studio insieme alla band. (La redazione)