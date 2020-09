Gli Sweet Williams sono una delle più interessanti realtà del sottobosco post-rock noise britannico.

Richiami al mondo andato di Jesus Lizard, Lungfish, Pixies, Breeders e My Bloody Valentine hanno fatto della band di Thomas House una delle più originali e caustiche realtà provenienti dalla terra d’Albione.

Il nuovo album degli Sweet Williams, il quarto della band di Brighton, si intitola Where Does The Time Come From e contiene 10 tracce di post rock selvaggio e intransigente.

Pubblicato il 20 settembre 2020 da Gringo Records, Where Does The Time Come From è stato registrato da Thomas House presso gli Agricultural Audio nel cuore rurale del Sussex, con l’aiuto solo del produttore Ben Hampson. (La redazione)