Generations è il secondo lavoro da solista di Will Butler, seguito di Policy (2015) e del live album Friday Night di due anni fa.

Will è un artista e un uomo molto impegnato, sempre diviso tra i tour e il lavoro in studio con gli Arcade Fire, gli studi in Politiche Pubbliche ad Harvard e i suoi tre figli da crescere. Ma ha trovato anche il tempo di scrivere e registrare 11 favolose nuove tracce in quello stile che tutti i fan degli Arcade Fire e di Will hanno imparato ad amare negli ultimi anni.

Generations è stato registrato da Butler nella sua abitazione a Brooklyn e finito poco prima dell’inizio del lockdown. Metà del disco è stato mixato a Montreal dall’ingegnere del suono e amico degli Arcade Fire Mark Lawson, l’altra metà invece è opera del celebre produttore di Brooklyn Shiftee.

Pubblicato il 25 settembre 2020 su Merge Records, Generations è in streaming sul nostro blog via Bandcamp. (La redazione)