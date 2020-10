Cristiano De Vitis, in arte Cri. (proprio così, con il punto), lo abbiamo già conosciuto da queste parti grazie alle sue canzoni pop dal respiro internazionale come Naked hands, Milk, Cup of tea, Role, Lick my tears, Sleepy e Water me.

Brani che mettono in luce tutto il talento di un artista dalla personalità già ben definita, nonostante la giovane età (17 anni).

Non è un caso infatti che tre brani del suo repertorio siano stati inclusi nella colonna sonora di “Skam”, serie TV trasmessa su TIMvision e Netflix.

Ora però è la volta di Shhh, nuovo singolo disponibile da pochissimi giorni su tutte le piattaforme digitali, con il quale l’enfant prodige italiano si è perfino guadagnato “quattro sì” dalla giuria di X Factor 2020.

Il musicista e cantante romano ha scelto ancora una volta come lingua di elezione l’inglese, in linea con la dimensione cosmopolita della sua generazione.

«Non fatevi zittire mai». (Cri.)

Costruito con vari cambi di ritmo che ben si addicono alla vocalità dell’autore, Shhh è un intrigante brano pop che parla dei condizionamenti che spesso subiamo nelle nostre scelte. Buon ascolto. (La redazione)