Si è tenuta sabato 3 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala del consiglio comunale del comune di Faenza, la premiazione dell’ottava edizione della Targa Mei Musicletter, premio nazionale per il giornalismo musicale sul web.

Il riconoscimento, ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it e supportato dal Meeting degli Indipendenti di Giordano Sangiorgi, è stato consegnato all’interno del Forum del giornalismo musicale curato da Enrico Deregibus.

I vincitori sono stati:

Il giornale della musica (Miglior sito web)

Going Underground (Miglior blog personale)

Il premio speciale 2020 come “Miglior distributore discografico” è andato invece a Goodfellas.

Le targhe sono state ritirate da Jacopo Tomatis (Il giornale della musica), Monica Mazzoli (Going Underground) e Davide Iurlano e Simone Fringuelli (Goodfellas).

Di seguito le dichiarazioni dei vincitori:

«Siamo molto felici di questo premio, che corona la nostra scelta di abbandonare l’edizione cartacea, oramai qualche anno fa. Siamo felici perché è solo tenendo alta l’attenzione sui contenuti, la forma, le firme che si può sperare di continuare a essere letti, nel mare magnum del web; e ci sembra che questo premio ci dimostri che andiamo nella direzione giusta». (Jacopo Tomatis)

«Ricevere la Targa Mei Musicletter come miglior blog personale è emozionante: bello veder riconosciuto il proprio lavoro. Considero questo premio come un incentivo a continuare il mio percorso di ricerca musicale e a fare ancora di più. L’obiettivo rimane quello di sempre, però: supportare, sostenere con passione le realtà underground. Grazie». (Monica Mazzoli)

Goodfellas è sempre orgogliosa di ricevere premi ed onorificenze, in particolar modo da parte di Musicletter.it e del MEI, sito musicale e festival di riferimento della scena indipendente italiana. Il premio è la prova dell’ottimo lavoro svolto e dell’importante ruolo assunto all’interno della discografia italiana e della crescita costante di Goodfellas sul territorio. A nome di Goodfellas ringraziamo sentitamente Musicletter.it per il premio conferitoci e il MEI per aver ospitato la premiazione all’interno del loro evento. State al sicuro, state in salute e state bene, e continuate a comprare dischi! (Davide Iurlano e Simone Fringuelli)

Nonostante le difficoltà incontrate nell’organizzare in sicurezza questa ottava edizione della Targa Mei Musicletter, Luca D’Ambrosio e Giordano Sangiorgi al termine della consegna dei premi hanno manifestato piena soddisfazione per la riuscita dell’evento, dichiarando inoltre di voler proseguire questa importante collaborazione anche per il 2021. (La redazione)

PS: Qui le foto della premiazione di Alberto Marchetti.