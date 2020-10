A sei anni da Rock Or Bust, il 13 novembre prossimo arriva Power Up, diciassettesimo disco degli AC/DC, leggendaria formazione hard rock che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore.

Con Power Up la band australiana ha richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014).

Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano!

A preparare il terreno ci pensa il nuovo singolo Shot in the Dark, disponibile già da oggi, mercoledì 7 ottobre, in versione digitale. (La redazione)