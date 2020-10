Questo mixtape di 11 tracce intitolato Go Bravely è il primo lavoro della giovane e talentuosa rapper irlandese Denise Chaila.

«Questo mixtape è una serie di polaroid sonore; una raccolta patchwork di istantanee e messaggi che mi sono arrivati ​​in mezzo a un disordine travolgente. Queste canzoni sono affermazioni e dichiarazioni di ogni parte di me che ha rifiutato di sdraiarsi e dare quando tutto in me mi diceva che avrei dovuto. “Go Bravely” è l’espressione più pura della mia fede che abbia mai articolato. Significa: vieni come sei. Un piede davanti all’altro. Non lasciare nulla di te dietro. Fermati. in attesa di essere pronto. Scegli te stesso. Inizia e basta. Vai con coraggio». (Denise Chaila)