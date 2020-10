Si intitola Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo il nuovo libro del blogger appassionato di musica Luca D’Ambrosio.

Per la prima volta raccolte in un libro alcune delle canzoni dedicate al migliore amico dell’uomo, il cane. Sedici brani di artisti e generi differenti raccontano il legame, l’affetto, l’ammirazione o semplicemente la curiosità di cantanti e band verso l’animale da compagnia più comune e antropizzato del pianeta.

Ogni canzone descritta rivela con semplicità e immediatezza una vicenda o un ricordo incancellabile: da “Martha My Dear” dei Beatles a “The Day That Lassie Went to the Moon” dei Camper Van Beethoven, passando per “Old King” di Neil Young, “I Love My Dog” di Cat Stevens e “The Marvin Boogaloo” di Giuliano Palma & the Bluebeaters. Motivi tanto spassosi quanto malinconici che probabilmente apprezzerete ancora di più se, almeno una volta nella vita, avete avuto la fortuna di condividere una parte della vostra esistenza con un cane, o magari più di uno come l’autore con i suoi Harry e Pallino.

In uscita in tutte le librerie e negli store online il 29 ottobre prossimo, Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo è il terzo libro di Luca D’Ambrosio per Arcana Edizioni dopo La musica, per me del 2018 e Musica migrante del 2019.

Un libro da leggere (e ascoltare) preferibilmente in compagnia del vostro migliore amico. (La redazione)