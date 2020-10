Sturgill Simpson ha pubblicato a sorpresa il doppio album bluegrass Cuttin’ Grass Vol 1 – The Butcher Shoppe Sessions, già disponibile in streaming e su vinile dall’11 dicembre per High Top Mountain Records e Thirty Tigers.

Il doppio album è un mixtape pensato e realizzato per i suoi fan, con ben 20 classici della discografia di Sturgill Simpson riadattati in chiave bluegrass, compresa la favorita dai fan I Don’t Mind (in origine scritta e pubblicata nel 2011 con la sua prima band, i Sun Valley).

Il disco è stato registrato e prodotto durante il lockdown da Sturgill con l’ausilio in cabina di regia di di David Ferguson. Il disco è il tributo dell’artista al suo Kentucky, la casa in cui si è rifugiato durante la pandemia.

Cuttin’ Grass Vol 1 – The Butcher Shoppe Sessions è stato arrangiato e registrato con una band di incredibili musicisti locali, veri e propri maestri del bluegrass.

Sturgill Simpson è uno dei musicisti country e rock più importanti della sua generazione, vincitore di un Grammy e con ben due lavori entrati nella top 10 degli album più venduti negli states. (La redazione)