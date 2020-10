Keith Richards pubblica il video del suo classico del 1992 Hate It When You Leave, estratto dal suo secondo album solista, acclamato dalla critica, Main Offender.

Diretto da Jacques Naudé, il video mostra come la semplicità della vita è la cosa più bella del mondo e rende omaggio alle persone e ai luoghi che si amano, soprattutto in un momento in cui la famiglia, gli amici e gli amanti sono stati tenuti separati. (La redazione)