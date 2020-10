Per festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione dell’album Sanacore, la storica band napoletana Almamegretta ha preparato una sorpresa per i fan: il remaster di quella pietra miliare della discografia italiana.

La versione rimasterizzata di Sanacore include due singoli inediti (Tamms Dub e Heartical Dub) ritrovati nell’archivio degli Almamegretta (in latino volgare “anima migrante”), un brano dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato da Adrian Sherwood (produttore discografico e dub master britannico).

Per l’occasione sono presenti anche i testi delle canzoni e le foto inedite delle sessioni in studio e a Procida del 1994.

«Le nostre capacità e il nostro modo di scrivere canzoni, probabilmente, si sono affinati nei lavori che hanno seguito Sanacore, eppure per il nostro pubblico questo album è la pietra miliare non solo della nostra carriera ma anche di un decennio di grandi trasformazioni musicali. Abbiamo deciso così di far uscire un’edizione completamente rimasterizzata del disco per il 25esimo anniversario della prima pubblicazione. Riaprendo i nostri archivi sonori dell’epoca ci abbiamo trovato due pezzi inediti: un dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato da Adrian Sherwood». (Raiz)