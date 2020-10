Si intitola Love is the King il quarto album da solista di Jeff Tweedy, leader della formazione americana Wilco.

Dopo Together at Last (2017), Warm (2018) e Warmer (2019), arriva oggi, 23 ottobre 2020, questa nuova fatica discografica dal titolo Love is the King.

Tutte le canzoni sono state scritte da Jeff Tweddy, eccetto A Robin or a Wren che vede anche la mano di George Saunders.

Love is the King è stato prodotto dallo stesso Tweedy assieme a Schick. Buon ascolto. (La redazione)