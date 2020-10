Nobody Lives Here Anymore è il nuovo disco dei Cut Worms, formazione capitanata da Max Clarke, musicista dell’Ohio di base a Brooklyn.

Il nuovo album dei Cut Worms è stato registrato tra maggio e novembre 2019 a Memphis, Tennessee, influenzato da country e americana senza disdegnare il passato indie rock del disco d’esordio Hollow Ground.

Pubblicato da Jagjaguwar il 9 ottobre 2020, Nobody Lives Here Anymore è in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)