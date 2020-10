Dream On è il nuovo lavoro discografico del compositore e producer romagnolo AGA, acronimo di Alessandro “Gomma” Antolini, pubblicato il 23 ottobre 2020.

L’album segna un punto di svolta nella carriera di AGA: a differenza del precedente R[Evolution] del 2017 interamente in lingua inglese, Dream On consiste di sette tracce tutte scritte in italiano.

Dream On è un progetto discografico concepito in due anni di lavoro e ricerca, nato indipendentemente dalle mode del momento e frutto di attenzione e ricerca del mondo sonoro che circonda l’autore.

L’album è una sorta di concept in cui ogni canzone si regge in piedi da sola ma evolvendosi in un’unica storia.

Evidenti le influenze neo-psichedeliche ed elettroniche europee, che si uniscono alla voglia di narrare con la musica le immagini mentali che appaiono dettate da ricordi o da memorie oniriche, definendo così un immaginario sonoro concreto, fluttuante, lisergico e spaziale in grado di creare uno spazio temporale indefinito fra il sogno e la realtà.

L’album è stato mixato da Franco Naddei (Cosabeat Studio), da Gianluca Lo Presti (Loto Studo 2.0) e da Stefano Casti. (La redazione)