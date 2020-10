Dieci dischi del 2020 per il weekend da ascoltare in streaming via Bandcamp.

Basta passare il mouse sull’immagine di copertina e premere play. Buon ascolto. (La redazione)

A Hero’s Death ★ FONTAINES D.C. <a href=”https://fontainesdc.bandcamp.com/album/a-heros-death”>A Hero's Death by Fontaines D.C.</a>

Untitled (black is) ★ SAULT

Love is the King ★ JEFF TWEEDYPunisher ★ PHOEBE BRIDGERSAmapiano Selections ★ TENO AFRIKAInner Song ★ KELLY LEE OWENSSong For Our Daughter ★ LAURA MARLINGGetting Into Knives ★ THE MOUNTAIN GOATSGiver Taker ★ ANJIMILEgræ ★ MOSES SUMNEY