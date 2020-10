Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà nelle date che vanno dal 2 al 6 marzo a causa delle incognite legate all’evolversi della pandemia da covid-19. Un’eventuale impennata dei contagi costringerebbe gli organizzatori della kermesse a modificare i punti fissi sui quali ruotano da anni le serate in programma. Intanto, in attesa dell’evolversi della situazione epidemiologica, sono stati apportati alcuni cambiamenti al regolamento a partire dal televoto che ritorna con lo scopo di coinvolgere attivamente gli spettatori che seguono il Festival da casa.

La seconda novità riguarda la serata del giovedì in cui i cantanti si esibiranno con altri ospiti proponendo un brano di successo delle passate edizioni del Festival. Ebbene, dalla prossima edizione gli artisti saranno liberi di scegliere un brano di autore italiano che non sia necessariamente legato a Sanremo. Cambiamenti anche per le Nuove Proposte la cui eliminazione non sarà più decretata in un testa a testa in quanto verrà fatta una classifica dei 4 giovani in gara per ogni serata: i primi due continueranno mentre gli altri due si fermeranno. Confermata un’altra volta alla guida delle serate la coppia formata da Amadeus e Rosario Fiorello ai quali probabilmente si affiancherà una nuova presenza maschile il cui nome è ancora ignoto.

I Big in gara tra ritorni e new entry

Molti in questi giorni i rumors riguardanti i big in gara, i cui nomi verranno svelati nella serata di Sanremo Giovani del prossimo 17 dicembre. Gaia Gozzi potrebbe essere una delle possibili partecipanti candidata al podio, dal momento che è stata decretata da Spotify come una delle cantanti più ascoltate del momento, accanto a lei Fasma, già protagonista di Sanremo Giovani con la sua "Per Sentirmi Vivo". Molto auspicato il ritorno della cantante Elodie che lo scorso anno ha partecipato al Festival con la sua "Andromeda". Probabile ritorno anche per Irama e per Bugo che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già presentato una canzone. Data la situazione coronavirus resta ancora il massimo riserbo sulla partecipazione di eventuali ospiti stranieri.

Presenze femminili accanto ad Amadeus e Fiorello

A oggi ci sono parecchie incertezze anche sui nomi delle donne che affiancheranno Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston. Il nome della fashion blogger Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, è quello più quotato in queste settimane in cui le voci si susseguono su tutti i canali stampa che parlano della kermesse. La presenza della Ferragni attirerebbe senza dubbio davanti alla TV un pubblico composto dai seguaci della bellissima imprenditrice che con il suo stile raffinato e innovativo detta tendenza in Italia e all’estero. Altro nome papabile è quello della signora della domenica Mara Venier, gradita alle diverse fasce d’età, di Paola Cortellesi, Michelle Hunzicker e, infine, di Maria De Filippi, padrona di casa della trasmissione “Amici”. Per avere delle certezze si dovrà aspettare la conferenza stampa ufficiale. (Antonio Tabuschieri)