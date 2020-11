The Dirt and the Stars, il nuovo album di Mary Chapin Carpenter, pubblicato il 7 agosto 2020 da Thirty Tigers, è la prova d’autore di una delle più grandi voci del country americano degli ultimi 40 anni.

Attiva dalla seconda metà degli anni ’80, Mary, insieme a Lucinda Williams, è sicuramente una delle autrici principali dell’americana e del country contemporaneo, capace di vendere oltre 15 milioni di copie dei suoi album e di vincere 5 Grammy Award, di cui ben quattro consecutivi, su un totale di 15 nomination.

The Dirt and the Stars è stato prodotto da Ethan Johns (Ray LaMontagne, Paul McCartney, Kings of Leon) e registrato presso i Real World Studios di Peter Gabriel a Bath, nel Sud Ovest inglese, ed è il primo lavoro solista di Mary Chapin Carpenter dal 2016, anno di uscita dell’ottimo The Things That We Are Made Of. (La redazione)