Reduce dall’esperienza di X Factor 2020, il giovane Cri. torna a emozionarci con un nuovo e incantevole brano che sembra uscito da uno dei magici cofanetti natalizi di Sufjan Stevens.

Si intitola The Little Game of the Musical Chairs ed è un pezzo voce e piano dai toni gentili e malinconici, attraverso cui Cristiano De Vitis (così all’anagrafe il diciassettenne romano) mette nero su bianco pensieri ed emozioni della sua recente esperienza al talent show.

Un’altra adorabile fotografia sonora di un animo sensibile e raffinato che di questi tempi, vuoti e dozzinali, non è facile incontrare. (La redazione)